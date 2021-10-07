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Глебов присоединился к сборной России в Москве перед вылетом в Казань

10:40
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов присоединился к сборной России в Москве перед вылетом в Казань для подготовки к отборочному матчу ЧМ-2022 со Словакией.

Футболист был вызван в сборную после того, как расположение команды покинул Денис Глушаков.

Помимо матча со Словакией (8 октября), сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры