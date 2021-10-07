Полузащитник «Ростова» Данил Глебов присоединился к сборной России в Москве перед вылетом в Казань для подготовки к отборочному матчу ЧМ-2022 со Словакией.

Футболист был вызван в сборную после того, как расположение команды покинул Денис Глушаков. Помимо матча со Словакией (8 октября), сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении. В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).