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Червиченко — о предстоящем матче Россия — Словакия: «Играть и побеждать сейчас некем»

19:31
Андрей Червиченко. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Червиченко. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Ожидания от матча тревожные. У нас некому играть в обороне, в нападении. Всё очень плохо у нас. Все игроки травмированы, а побеждать надо. Словакия очень упертая и омерзительная команда. Хорваты с ними не очень сыграли. Так что нам будет невесело. Играть и побеждать сейчас некем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.

Россия — Словакия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры