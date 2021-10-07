Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Ожидания от матча тревожные. У нас некому играть в обороне, в нападении. Всё очень плохо у нас. Все игроки травмированы, а побеждать надо. Словакия очень упертая и омерзительная команда. Хорваты с ними не очень сыграли. Так что нам будет невесело. Играть и побеждать сейчас некем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.