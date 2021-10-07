Карпин: «Самошников с нами не был ни одной секунды»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против команды Словакии рассказал о состоянии защитника Ильи Самошникова.

«Что с Самошниковым? Не знаю. Посмотрим. Мы в Казани завтра и послезавтра. Человек с нами не был ни одной секунды, не тренировался.

Доволен тем, как ребята относятся к делу на сто процентов. Посмотрим, как это завтра выльется в игру. Можно говорить что угодно. Результат будет положительные — все будут говорить, как все хорошо. И наоборот — как все плохо.

Поле посмотреть пока не успели», — заявил Карпин.

Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября. Начало встречи — 21.45 (мск).