Карпин: «Самошников с нами не был ни одной секунды»
19:32
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против команды Словакии рассказал о состоянии защитника Ильи Самошникова.
«Что с Самошниковым? Не знаю. Посмотрим. Мы в Казани завтра и послезавтра. Человек с нами не был ни одной секунды, не тренировался.
Доволен тем, как ребята относятся к делу на сто процентов. Посмотрим, как это завтра выльется в игру. Можно говорить что угодно. Результат будет положительные — все будут говорить, как все хорошо. И наоборот — как все плохо.
Поле посмотреть пока не успели», — заявил Карпин.
Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября. Начало встречи — 21.45 (мск).
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю