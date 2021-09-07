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Кто капитан сборной России по футболу?

01:15
Дмитрий Баринов и Федор Смолов. Фото Instagram
Дмитрий Баринов и Федор Смолов. Фото Instagram
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4 сентября полузащитник Дмитрий Баринов вышел с капитанской повязкой на матч отбора чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0). При этом 1 сентября в игре против хорватов (0:0) капитаном сборной был защитник Георгий Джикия.

Ранее 27-летний футболист «Спартака» сообщил, что в национальной команде будет несколько капитанов. По словам Джикии, таким образом в команде хотят привить высокое чувство ответственности для каждого игрока.

24-летний Баринов в текущем сезоне провел 6 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Россия — Мальта

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры