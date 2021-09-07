Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой
Сборная России готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой в составе из 22 футболистов. Вечером 6 сентября сборная вернулась в столицу РФ, где продолжила подготовку к предстоящему матчу.
Встреча Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве, начало игры — в 21.45 (мск).
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой:
Вратари
· Гильерме («Локомотив»);
· Юрий Дюпин («Рубин»);
· Андрей Лунев («Байер», Германия);
· Александр Максименко («Спартак»).
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА);
· Вячеслав Караваев («Зенит»);
· Георгий Джикия («Спартак»);
· Максим Осипенко («Ростов»);
· Илья Самошников («Рубин»).
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»);
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»);
· Максим Мухин (ЦСКА);
· Александр Ерохин («Зенит»);
· Далер Кузяев («Зенит»);
· Роман Зобнин («Спартак»);
· Зелимхан Бакаев («Спартак»);
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия);
· Арсен Захарян («Динамо»);
· Денис Черышев («Валенсия», Испания).
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»);
· Антон Заболотный (ЦСКА);
· Константин Тюкавин («Динамо»).
Россияне с 10 очками лидируют в турнирной таблице группы H после 5 игр. Мальтийцы с 4 баллами находятся на 5-й строчке.
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