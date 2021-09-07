Сборная России готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой в составе из 22 футболистов. Вечером 6 сентября сборная вернулась в столицу РФ, где продолжила подготовку к предстоящему матчу.

Встреча Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве, начало игры — в 21.45 (мск).

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой:

Вратари

· Гильерме («Локомотив»);

· Юрий Дюпин («Рубин»);

· Андрей Лунев («Байер», Германия);

· Александр Максименко («Спартак»).

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА);

· Вячеслав Караваев («Зенит»);

· Георгий Джикия («Спартак»);

· Максим Осипенко («Ростов»);

· Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»);

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»);

· Максим Мухин (ЦСКА);

· Александр Ерохин («Зенит»);

· Далер Кузяев («Зенит»);

· Роман Зобнин («Спартак»);

· Зелимхан Бакаев («Спартак»);

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия);

· Арсен Захарян («Динамо»);

· Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»);

· Антон Заболотный (ЦСКА);

· Константин Тюкавин («Динамо»).

Россияне с 10 очками лидируют в турнирной таблице группы H после 5 игр. Мальтийцы с 4 баллами находятся на 5-й строчке.