Россия — Мальта: когда пройдет отборочный матч ЧМ-2022
22:15
7 сентября, во вторник, сборная России проведет матч отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022 с Мальтой.
Игра пройдет в Москве на стадионе московского «Спартака» «Открытие Банк Арена». Начало — в 21.45 (мск).
Прямая онлайн-трансляция матча Россия — Мальта будет доступна на сайте «СЭ». Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022. Комментировать встречу будут Илья Казаков и Александр Кузмак.
Сборная России с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице группы H после 5 игр. Мальта располагается на 5-й строчке с 4 баллами.
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