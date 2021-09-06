Ло Сельсо и Ромеро не сыграют за Аргентину против Боливии и вернутся в «Тоттенхэм»
22:25
Игроки сборной Аргентины Джовани Ло Сельсо и Кристиан Ромеро покинули расположение команды, сообщает официальный Twitter сборной. Они вернутся в «Тоттенхэм», за который они выступают. Футболисты пропустят отборочный матч ЧМ-2022 против Боливии.
#Selecci?nMayor Los jugadores Giovani Lo Celso y Cristian Romero tambi?n quedan desafectados para el partido con Bolivia y regresan a su club. pic.twitter.com/QCaRldjRK8— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) September 6, 2021
Ло Сельсо и Ромеро были одними из четырех футболистов, которых пытались задержать на матче отбора ЧМ-2022 против Бразилии. Из-за этой ситуации аргентинцы ушли с поля. Решение о судьбе игры пока не принято.
Матч Аргентина — Боливия состоится 10 сентября. Начало в 02.30 по московскому времени.
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