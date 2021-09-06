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Эль-Бадри уволен с поста главного тренера сборной Египта, не проиграв ни одного матча

22:02
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Хосссам Эль-Бадри отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Египта, сообщает Twitter Египетской футбольной ассоциации. Такое решение было принято после ничьей в отборочном турнире ЧМ-2022 со сборной Габона (1:1).

Под руководством 61-летнего специалиста команда провела девять матчей и ни разу не проиграла. В активе у египтян пять побед и четыре ничьи.

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Евгений Петров все материалы автора

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