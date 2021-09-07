Акинфеев оценил первые матчи сборной России под руководством Карпина

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил игру сборной России в отборочных матчах ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

«Смотрел, переживал, как и все. Очень рад, что получили 4 очка. Конечно, всегда хочется большего. Но если откинуть все перипетии, то результат достаточно хороший. Однако все понимают, что решаться все будет в последних встречах», — сказал Акинфеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей — словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4).