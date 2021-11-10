Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 против Кипра
Сборная России готовится в составе из 27 футболистов к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Игра пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00 по московскому времени.
Состав сборной России на матч против Кипра выглядит следующим образом:
Вратари
· Маринато Гильерме («Локомотив»)
· Матвей Сафонов («Краснодар»)
· Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия)
· Илья Лантратов («Химки»)
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА)
· Георгий Джикия («Спартак»)
· Максим Осипенко («Ростов»)
· Вячеслав Караваев («Зенит»)
· Алексей Сутормин («Зенит»)
· Дмитрий Чистяков («Зенит»)
· Данил Круговой («Зенит»)
· Сергей Терехов («Сочи»)
· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»)
· Ильзат Ахметов (ЦСКА)
· Александр Головин («Монако» Франция)
· Александр Ерохин («Зенит»)
· Андрей Мостовой («Зенит»)
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)
· Даниил Фомин («Динамо»)
· Алексей Ионов («Краснодар»)
· Зелимхан Бакаев («Спартак»)
· Роман Зобнин («Спартак»)
· Данил Глебов («Ростов»)
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»)
· Антон Заболотный (ЦСКА)
· Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 157,05 миллиона евро.
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр здесь.
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