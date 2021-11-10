Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 против Кипра

Сборная России готовится в составе из 27 футболистов к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Игра пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00 по московскому времени.

Состав сборной России на матч против Кипра выглядит следующим образом:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия)

· Илья Лантратов («Химки»)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Вячеслав Караваев («Зенит»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Данил Круговой («Зенит»)

· Сергей Терехов («Сочи»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Александр Головин («Монако» Франция)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Андрей Мостовой («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Алексей Ионов («Краснодар»)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

· Роман Зобнин («Спартак»)

· Данил Глебов («Ростов»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 157,05 миллиона евро.

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр здесь.

11.11.2021 | Россия — Кипр