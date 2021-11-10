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Дмитрий Комбаров о матче с Кипром: «Ответственность за результат может стоить нам чемпионата мира»

Дмитрий Комбаров считает, что все футболисты сборной России осознают ответственность игры с Кипром
19:03
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча против Кипра в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Думаю, что сборная хорошо подготовилась. Игроки в полной мере осознают ответственность завтрашней игры. Недооценки завтра не будет. Ответственность за завтрашний результат может стоить нам чемпионата мира. Все взрослые люди и подойдут к этой игре серьезно», — сказал Комбаров «СЭ».

Также футболист высказался о ситуации с травмированными игроками в сборной России.

«Надеюсь, что отсутствие ряда игроков не скажется на результатах. Хотя травмы — непредсказуемая вещь. Тренерский штаб найдет замены травмированным футболистам», — добавил Комбаров.

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало игры — в 20.00.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры