Валерий Карпин: «Сборная Кипра будет уповать на контратаки»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Кипра.

— Что скажете о Кипре?

— Не открою секрет, что команды вроде Кипра — те, кто не считается большими командами, — обычно умеют обороняться. Будет схема 5-4-1, не так просто против большого числа обороняющихся футболистов атаковать, находить пространство. Соперники будут уповать на контратаки, хотя против Мальты они играли более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На «стандартах» были проблемы. Ничего нового не скажу. Те, кто видел матчи Кипра, думаю, будет то же самое.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.