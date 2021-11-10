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Россия — Кипр: во сколько начало и когда смотреть прямую трансляцию матча

18:00
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Кипр будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1» (начало в 19.50).

Россияне с 19 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Киприоты с 5 баллами располагаются на 6-й, последней строчке.

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр читайте здесь.

11.11.2021 | Россия — Кипр
Россия — Кипр

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры