Россия — Кипр: во сколько начало и когда смотреть прямую трансляцию матча
18:00
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча Россия — Кипр будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1» (начало в 19.50).
Россияне с 19 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Киприоты с 5 баллами располагаются на 6-й, последней строчке.
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр читайте здесь.
11.11.2021 | Россия — Кипр
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