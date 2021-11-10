11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Кипр будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1» (начало в 19.50).

Россияне с 19 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Киприоты с 5 баллами располагаются на 6-й, последней строчке.

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр читайте здесь.

11.11.2021 | Россия — Кипр