Александр Головин готов стать капитаном сборной России
18:21
Полузащитник сборной России Александр Головин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра заявил, что готов провести на поле всю игру.
— Насколько готовы играть? Как здоровье?
— На 90 минут буду точно готов. После травмы я уже провел три игры. Понятно, что не по 90 минут, но в хорошем тонусе нахожусь.
— Будете ли вы капитаном?
— На самом деле, я не знаю, буду или нет. Я готов. Думаю, любой игрок готов к этому. Только положительное отношение к этому.
11.11.2021 | Россия — Кипр
Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00.
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