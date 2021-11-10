Александр Головин готов стать капитаном сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра заявил, что готов провести на поле всю игру.

— Насколько готовы играть? Как здоровье?

— На 90 минут буду точно готов. После травмы я уже провел три игры. Понятно, что не по 90 минут, но в хорошем тонусе нахожусь.

— Будете ли вы капитаном?

— На самом деле, я не знаю, буду или нет. Я готов. Думаю, любой игрок готов к этому. Только положительное отношение к этому.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00.