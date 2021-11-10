Тренер сборной Кипра: «В матче с Россией мы хотим показать наш моральный дух»
17:44
Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной России.
— Как вам нужно сыграть против России, чтобы добиться успеха? Что вы помните о первом матче?
— В первом тайме матча на Кипре Россия была лучше нас. Но с 60-й минуты наша команда прибавила, однако победа была за Россией. Каждая игра — разная, и стратегия отличается. Посмотрим, как будет складываться матч.
— Какая у вас мотивация на матч?
— Мы понимаем, что отстаем по очкам, но у нас есть желание показать наш моральный дух. Психологически мы готовы к игре.
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.
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