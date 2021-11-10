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Тренер сборной Кипра: «В матче с Россией мы хотим показать наш моральный дух»

17:44
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Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной России.

— Как вам нужно сыграть против России, чтобы добиться успеха? Что вы помните о первом матче?

— В первом тайме матча на Кипре Россия была лучше нас. Но с 60-й минуты наша команда прибавила, однако победа была за Россией. Каждая игра — разная, и стратегия отличается. Посмотрим, как будет складываться матч.

— Какая у вас мотивация на матч?

— Мы понимаем, что отстаем по очкам, но у нас есть желание показать наш моральный дух. Психологически мы готовы к игре.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры