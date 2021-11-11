Россия — Кипр: Ерохин оформил дубль
21:46
Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил гол в концовке второго тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра. Он еще увеличил преимущество российской сборной — 6:0.
Отметим, что этот гол стал для Ерохина вторым в этой встрече. Именно он открыл счет в матче.
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