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Россия — Кипр: Ерохин оформил дубль

21:46
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил гол в концовке второго тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра. Он еще увеличил преимущество российской сборной — 6:0.

Отметим, что этот гол стал для Ерохина вторым в этой встрече. Именно он открыл счет в матче.

Россия — Кипр

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры