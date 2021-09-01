Россия — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Сегодня, 1 сентября, сборная России примет команду Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 21:45 мск.
Эта встреча будет дебютной для нового главного тренера российской сборной Валерия Карпина.
После трех туров в группе H Россия и Хорватия имеют по шесть очков.
За матчем можно будет следить в текстовой трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте Первого канала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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