Валиуллин посвятил дубль в ворота Украины своей бабушке, которая умерла два дня назад
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе сборные Казахстана и Украины сыграли вничью (2:2).
Главным героем встречи стал форвард сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль. Как сообщает Sports.ru, 26-летний форвард посвятил голы памяти своей бабушки, 30 августа ее не стало.
Украина набрала 4 очка и на данный момент занимает второе место в группе D. У Казахстана 2 очка и четвертое место.
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Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/kazakhstan/1100776262-valiullin-posvyatil-zabitye-myachi-pamyati-babushki-ee-ne-stalo-pozavc.html
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