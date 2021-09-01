Россия — Хорватия: в старте россиян — Захарян и ни одного форварда, Джикия — капитан
Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
Главный тренер Валерий Карпин не включил в число первых одиннадцати ни одного номинального форварда.
Капитаном команды будет Георгий Джикия, место в воротах займет Гильерме. Арсен Захарян дебютирует в стартовом составе.
Стартовые 1??1?? на игру с хорватами!#РоссияХорватия #Погнали! pic.twitter.com/bHIuyvABEb— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021
Россия: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев, Баринов, Миранчук, Головин, Ионов, Захарян, Кузяев.
В запасе остались: Дюпин, Лунев, Осипенко, Самошников, Зобнин, Мухин, Сутормин, Ерохин, Черышев, Бакаев, Заболотный, Смолов.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
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