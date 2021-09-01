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Россия — Хорватия: в старте россиян — Захарян и ни одного форварда, Джикия — капитан

20:17
Игроки сборной России перед матчем. Фото Сборная России
Игроки сборной России перед матчем. Фото Сборная России
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Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

Главный тренер Валерий Карпин не включил в число первых одиннадцати ни одного номинального форварда.

Капитаном команды будет Георгий Джикия, место в воротах займет Гильерме. Арсен Захарян дебютирует в стартовом составе.

Россия: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев, Баринов, Миранчук, Головин, Ионов, Захарян, Кузяев.

В запасе остались: Дюпин, Лунев, Осипенко, Самошников, Зобнин, Мухин, Сутормин, Ерохин, Черышев, Бакаев, Заболотный, Смолов.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора

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