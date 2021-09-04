Как сыграла сборная России с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022?

1 сентября в Москве на стадионе «Лужники» сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На встрече присутствовало около 20 тысяч человек.

Для Валерия Карпина матч с Хорватией стал первым в должности главного тренера национальной команды. В этой игре также дебютировал в составе сборной России полузащитник Арсен Захарян, который вышел в стартовом составе.

4 сентября сборная России сыграет с Кипром в матче отбора ЧМ-2022. Встреча пройдет в Никосии, начало 19.00 по мск.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе