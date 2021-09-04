Кипр — Россия, отбор ЧМ-2022: кто тренер сборной Кипра по футболу?
Главным тренером сборной Кипра по футболу является Никос Костеноглу. 50-летний греческий специалист возглавляет национальную команду с 2021 года.
Костеноглу ранее работал ассистентом главного тренера сборной Греции (2015 — 2016). В роли главного тренера он трудился в ряде греческих клубах: АЕК, «Докса», «Арис», «Аполлон Смирнис», «Лариса», «Астерас» и другие.
1 сентября сборная Кипра разгромно проиграла Мальте (0:3) в гостях в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Киприоты с 4 очками занимают 6-е место (последнее) в турнирной таблице группы H.
4 сентября команда Никоса Костеноглу сыграет с Россией в Никосии, начало встречи — в 19.00 (по мск).
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
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