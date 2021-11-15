Агент Пашалича поддержал Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией
Марко Налетилич, агент полузащитника сборной Хорватии Марио Пашалича, поддержал защитника национальной команды России Федора Кудряшова, который забил мяч в свои ворота в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Кудряшов сыграл хороший матч, — приводит слова Налетича Metaratings.ru. — Федор боролся и выкладывался на все сто. Он совсем неплохо играл. Такой автогол может случиться с любым футболистом, с таким полем очень легко ошибиться».
По мнению агента, у сборной России еще есть шанс попасть на чемпионат мира в Катар.
«Я убежден, что Россия полетит в Катар и выступит там на чемпионате мира, потому что они заслуживают этого. Я надеюсь и верю в это», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите и завершилась со счетом 1:0. На 81-й минуте игры Кудряшов забил единственный мяч в свои ворота.
По итогам отборочного турнира сборная Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Хорватия вышла на турнир с первого места.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/agent-pashalicha-podderzhal-kudryashova-posle-ego-avtogola-v-matche-s-khorvatiey-1115926/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю