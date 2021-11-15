Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Агент Пашалича поддержал Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией

11:39
Теги:

Марко Налетилич, агент полузащитника сборной Хорватии Марио Пашалича, поддержал защитника национальной команды России Федора Кудряшова, который забил мяч в свои ворота в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Кудряшов сыграл хороший матч, — приводит слова Налетича Metaratings.ru. — Федор боролся и выкладывался на все сто. Он совсем неплохо играл. Такой автогол может случиться с любым футболистом, с таким полем очень легко ошибиться».

По мнению агента, у сборной России еще есть шанс попасть на чемпионат мира в Катар.

«Я убежден, что Россия полетит в Катар и выступит там на чемпионате мира, потому что они заслуживают этого. Я надеюсь и верю в это», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите и завершилась со счетом 1:0. На 81-й минуте игры Кудряшов забил единственный мяч в свои ворота.

По итогам отборочного турнира сборная Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Хорватия вышла на турнир с первого места.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/agent-pashalicha-podderzhal-kudryashova-posle-ego-avtogola-v-matche-s-khorvatiey-1115926/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов
3
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты