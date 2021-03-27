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Кьеллини, Капуто и Берарди не сыграют за сборную Италии против Болгарии и Литвы

02:49
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Защитник Джорджо Кьеллини и нападающие Доменико Берарди и Франческо Капуто не помогут сборной Италии в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Они вернутся в свои клубы.

Как сообщает 26 марта Football Italia, оба форварда получили травмы. Они вернутся в расположение «Сассуоло». Кьеллини же решили отправить назад в «Ювентус» в связи с мерами предосторожности, учитывая многочисленные травмы в прошлом и плотный график. Кьеллини и Берарди вышли в стартовом составе на матч против Северной Ирландии (2:0), Капуто в этой игре участия не принимал.

28 марта Италия в отборочном турнире ЧМ-2022 на выезде сыграет с Болгарией, а 31 марта — с Литвой.

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