Кьеллини, Капуто и Берарди не сыграют за сборную Италии против Болгарии и Литвы

Защитник Джорджо Кьеллини и нападающие Доменико Берарди и Франческо Капуто не помогут сборной Италии в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Они вернутся в свои клубы.

Как сообщает 26 марта Football Italia, оба форварда получили травмы. Они вернутся в расположение «Сассуоло». Кьеллини же решили отправить назад в «Ювентус» в связи с мерами предосторожности, учитывая многочисленные травмы в прошлом и плотный график. Кьеллини и Берарди вышли в стартовом составе на матч против Северной Ирландии (2:0), Капуто в этой игре участия не принимал.

28 марта Италия в отборочном турнире ЧМ-2022 на выезде сыграет с Болгарией, а 31 марта — с Литвой.