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Сегодня, 15:30

Могла ли сборная Марокко спасти полуфинал с Францией? Мнение Рахимова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Марокко.
Фото Global Look Press

Российский тренер Рашид Рахимов считает, что даже если бы сборная Марокко сравняла счет в матче с Францией (0:2), в финале все равно оказались бы французы.

— А у вас не было ощущения, что Марокко может спасти матч с Францией? Ведь в концовке первого тайма и в первые 15 минут второго они просто лишили «Трехцветных» мяча, постоянно нагнетали.

— Да, были подходы, моменты. Забить-то они, в принципе, могли. Но даже если бы сравняли счет, уверен, дальше прошла бы Франция.

— Почему?

— Французы играли очень рационально, на результат. В дебюте встречи оказывали давление, забили быстрый гол. После этого играли средним блоком, искали выход из обороны в атаку. А когда у тебя в команде есть такой скоростной исполнитель, как Мбаппе, который может улететь на пространстве, это создаст проблемы любому сопернику. При этом нужно отдать должное марокканцам. Они провели этот чемпионат мира, здорово реализовав свои козыри — организованная игра, максимальная самоотдача. При потере мяча вся команда сразу садилась за его линию, возвращалась назад.

— Французы вас не разочаровали? Не складывалось ощущение, что в определенный отрезок матча они выглядели даже беспомощными?

— Нет, нет. Ни в коем случае! Они грамотно сыграли в полуфинале. А вы вспомните чемпионат мира в России. Все очень похоже. Французы умеют играть на результат. Обойма футболистов им это позволяет. Даже без выбывших Погба, Бензема, Канте подопечные Дешама добрались до финала.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Марроканские футболисты после финального свистка. «Даже если бы Марокко сравняло счет, Франция прошла в финал. Но фаворит — Аргентина с Месси». Мнение Рахимова

Рашид Рахимов
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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