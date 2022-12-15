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Сегодня, 15:45

Почему Мбаппе не сыграл в полную силу против Марокко? Мнение Рахимова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе (в центре) в матче против Марокко.
Фото Global Look Press

Российский тренер Рашид Рахимов оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко (2:0).

— Как вам Мбаппе в этом полуфинале?

— Многие считают его лидером французов. Но я в этой роли вижу все же Гризманна. Против марокканцев Мбаппе, наверное, сыграл не в свою силу. Однако пара моментов у него все равно была.

— Почему же он не сыграл в свою силу?

— Хакими, действовавший справа в обороне, знает его возможности очень хорошо по «ПСЖ». Мбаппе было непросто. Кильян мог что-то придумать, когда против него играл 20-й номер — Дари.

Мбаппе делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира с Лионелем Месси — оба футболиста забили по 5 голов на турнире.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Марроканские футболисты после финального свистка. «Даже если бы Марокко сравняло счет, Франция прошла в финал. Но фаворит — Аргентина с Месси». Мнение Рахимова

Килиан Мбаппе
Рашид Рахимов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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