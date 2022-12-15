Дмитрий Кузнецов считает, что Месси не поддастся на провокации в финале ЧМ-2022

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов считает, что сборная Франции не должна акцентировать внимание только на нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси в финале ЧМ-2022.

«Месси выглядит очень раскованно и раскрепощенно, но не забывайте, что у них еще есть люди, которые могут забить, отдать и несут в себе опасность. Я думаю, что если ставить главной задачей сдержать Месси, то французы могут ошибиться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кузнецова.

Также он ответил на вопрос, может ли у французов получиться спровоцировать Месси в предстоящей игре.

«Опытный игрок в финале чемпионата мира на провокации не поддастся. Тем более я думаю, что будет судить такой арбитр, который эти провокации будет пресекать на корню. Вы видели, что вчера учудил арбитр? Карточки не давал, откровенно фолы не давал. Как это можно не видеть? Вот этот арбитр провалил полуфинал, а на финале будет адекватный судья, который будет все пресекать: все провокации, все нарушения, всю грубость», — добавил специалист.

Финальный матч между сборными Франции и Аргентины пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.