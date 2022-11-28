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Сегодня, 17:13

Радич считает, что сборная Сербии физически не совсем готова к ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» и нескольких сербских клубов Деян Радич прокомментировал ничью сборной Сербии и Камеруна (3:3) во 2-м туре чемпионата мира 2022 года.

«Конечно, это неудачный результат. Мы вели 3:1 и должны были выигрывать. После третьего гола стоило поменять тактику и сыграть более спокойно. Вернуться к своим воротам и действовать на контратаках. А так, вели 3:1 и сами пропустили две одинаковые контратаки. Думаю, мы слишком увлеклись игрой впереди. А надо было сыграть прагматично и доводить встречу до победы. Ощущение, что физически команда не совсем готова. Камерун — это соперник, которого можно и нужно обыгрывать, если хотим играть в 1/8 финала. Получается, мы включились на 20-30 минут, забили три гола и показали, как можем. А весь матч играть в таком темпе не получается», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Он также отметил, что теперь многое будет зависеть от матча Бразилия — Швейцария.

«Если бразильцы победят, все останется в наших руках. А если будет другой результат... Надеюсь, шансы еще есть. Давайте дождемся вечерней игры и после будем делать выводы», — добавил Радич.

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deyan-radich-oshhushhenie-chto-serbiya-ne-sovsem-gotova-fizicheski/
Деян Радич
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