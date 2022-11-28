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Сегодня, 17:17

Галямин: «Все балканские сборные — это особая категория футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Участник ЧМ-1994 Дмитрий Галямин прокомментировал ничью сборных Сербии и Камерун (3:3) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Почему Сербия упустила преимущество? Они продолжали играть в открытый футбол. Неплохого качества. Но были проблемы с точки зрения командной игры в обороне. Они сразу бросились в глаза. После того как сербы забили третий гол, вместо того чтобы перегруппироваться и сыграть в более оборонительный футбол, они продолжали большим числом игроков бежать в атаку. За что в принципе поплатились, — сказал Галямин «РБ Спорт».

— Если бы Сербия все-таки забила четвертый гол и вырвала победу, это было бы справедливо?

— Думаю, что да. Мне Сербия больше понравилась по стилю и качеству игры. Камерун тоже неплохо смотрелся, но в первую очередь из-за индивидуальных действий.

— Сербия никогда не выходила из группы на чемпионате мира. Если и сейчас не получится, может, есть смысл пригласить иностранного специалиста?

— Все балканские сборные — это особая категория футболистов, которые практически не играют в своих национальных чемпионатах. Объединять их в одно целое может только человек, которые разговаривает на сербском языке и имеет хороший контакт со всеми футболистами, которые играют по разным странам. Здесь нужен тренер, который может мотивировать, собрать команду, правильно выстроить отношения и подобрать слова. Думаю, что сборную Сербии должен тренировать серб.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-serbiya-takticheski-negramotno-sy-grala-posle-tret-ego-zabitogo-gola/
Дмитрий Галямин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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