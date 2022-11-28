Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:08

Главный тренер сборной Сербии: «Мы очень разочарованы результатом, 3:1 — это большой отрыв»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подвел итоги матча ЧМ-2022 против команды Камеруна (3:3).

«Нет никаких сомнений, что это самая интересная игра на данный момент на ЧМ. Но она явно не добавила радости нам — тренерам.

Мы очень разочарованы результатом, 3:1 — это большой отрыв. Нужно быть умным и действовать рационально, чтобы довести игру до желаемого конца. Некоторые ошибки обошлись нам очень дорого.

Результат 3:3, но я думаю, что мы были немного лучше. Теперь ждем результата другого матча группы. У этого чемпионата мира странные результаты. Победить нелегко, и мы должны верить до конца.

Сейчас самое главное — увидеть состояние игроков, на которых можно рассчитывать в следующей игре», — приводит слова тренера Reuters.

Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав одно очко в двух матчах. Лидером группы являются бразильцы (3 очка; 1 матч), вторыми идут швейцарцы (3; 1), третьими — камерунцы (1; 2).

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
1
Читайте также
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Отец, брат, болельщик и психотерапевт. Он для нас — все». Невообразимая история тренера сборной Канады
Корея — Гана: Андре Айю сыграл рукой. Почему засчитан гол ганцев?
Депутат Терюшков: «Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США»
Корея — Гана: корейцы забили 2 гола за 3 минуты и сравняли счет
Радич считает, что сборная Сербии физически не совсем готова к ЧМ-2022
Иран направил жалобу в ФИФА на Федерацию футбола США за скандальное фото с флагом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иран направил жалобу в ФИФА на Федерацию футбола США за скандальное фото с флагом

Радич считает, что сборная Сербии физически не совсем готова к ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости