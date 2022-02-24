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Сегодня, 20:59

Президент ФИФА Инфантино надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут по расписанию

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 пройдут по заявленному расписанию.

«Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели. Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА. Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта. Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», — приводит слова Инфантино ТАСС.

24 марта сборная России сыграет с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/13846457
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА

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