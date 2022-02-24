Президент ФИФА Инфантино надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут по расписанию

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 пройдут по заявленному расписанию.

«Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели. Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА. Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта. Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», — приводит слова Инфантино ТАСС.

24 марта сборная России сыграет с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.