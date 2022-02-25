Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил, что покинет команду после чемпионата мира в Катаре

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что покинет национальную команду после чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я останусь в сборной до конца чемпионата мира. У меня нет причин врать. Я выиграл все в своей карьере, не хватает только победы на чемпионате мира», — приводит O Globo слова Тите.

Тите возглавляет сборную Бразилии с 2016 года. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.