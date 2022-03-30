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Сегодня, 13:27

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре

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Представлен официальный мяч чемпионата мира-2022.
Фото FIFA
Представлен официальный мяч чемпионата мира-2022.
Фото FIFA
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Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского означает «путешествие». Дизайн был вдохновлен архитектурой и флагом Катара.

Представлен официальный мяч чемпионата мира-2022. Фото FIFA
Представлен официальный мяч чемпионата мира-2022.
FIFA

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре.

На текущий момент на ЧМ-2022 квалифицировалось 27 сборных из 32. Отборочный цикл завершится в июне 2022-го.

ЧМ-2022: новости, расписание матчей, турнирные таблицы //
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1509108806344749064
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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