ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского означает «путешествие». Дизайн был вдохновлен архитектурой и флагом Катара.

Представлен официальный мяч чемпионата мира-2022. FIFA

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре.

На текущий момент на ЧМ-2022 квалифицировалось 27 сборных из 32. Отборочный цикл завершится в июне 2022-го.

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