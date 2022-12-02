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Сегодня, 01:30

Появилось фото момента перед вторым голом Японии в матче ЧМ с Испанией

Анна Горшкова
Корреспондент
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Момент перед вторым голом Японии.
Фото Reuters

Появилось фото момента перед вторым голом Японии в матче с Испанией (2:1) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022.

Главный арбитр встречи Виктор Гомес внчале посчитал, что мяч, возможно, пересек лицевую линию перед тем, как попасть в ворота. Однако после подсказки ВАР и просмотра видео судья засчитал гол в ворота Испании.

Японцы заняли первое место в группе Е (6 очков) и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022. Испания и Германия набрали по 4 очка, и в плей-офф турнира вышли испанцы за счет лучшей разницы мячей.

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Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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