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Гюндоган: «Германия не смогла показать свою лучшую игру во всех трех играх ЧМ-2022»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган оценил игру команды на групповом турнире чемпионата мира-2022.

Немцы заняли третье место в группе Е, набрав 4 очка. Команда проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и обыграла Коста-Рику (4:2).

— Очевидно, что мы все разочарованы. К сожалению, мы не смогли показать свою лучшую игру во всех трех играх. Можете представить, насколько это для нас разочаровывающий, расстраивающий результат.

— Следующее Евро в Германии, как готовиться к нему?

— Сейчас сложно говорить сразу после вылета с чемпионата мира об этом турнира. Конечно, Евро-2024 будет в Германии. Это снова будет для нас, как для команды, страны, нации шанс показать себя. Но, честно, я не думаю об этом. Ведь то, что случилось сегодня, в двух прошлых играх...

— Не казалось ли вам, что в последние десять минут испанцы не играли, чтобы не пустить вас в плей-офф и сыграть с Марокко?

— Не могу сказать, я не смотрел параллельную игру. Они думали о себе. Думаю, мы проиграли в самом первом матче против Японии, — сказал Гюндоган.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Илкай Гюндоган
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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