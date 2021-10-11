Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Повторится ли кошмар-2009 в матче Словения — Россия? Live с Кудиновым и Корнауховым — в 13.00

11 октября, 11:40

Обсудим в эфире программы «СериАл с Кудиновым» перспективы сборной России в отборе на ЧМ-2022 и феерические матчи Лиги наций с бывшим защитником ЦСКА и «Торпедо», а ныне директором армейской академии Олегом Корнауховым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры