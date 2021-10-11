Повторится ли кошмар-2009 в матче Словения — Россия? Live с Кудиновым и Корнауховым — в 13.00
11 октября, 11:40
Обсудим в эфире программы «СериАл с Кудиновым» перспективы сборной России в отборе на ЧМ-2022 и феерические матчи Лиги наций с бывшим защитником ЦСКА и «Торпедо», а ныне директором армейской академии Олегом Корнауховым.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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