Обсудим в эфире программы «СериАл с Кудиновым» перспективы сборной России в отборе на ЧМ-2022 и феерические матчи Лиги наций с бывшим защитником ЦСКА и «Торпедо», а ныне директором армейской академии Олегом Корнауховым.