Состав сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 против России
Сборная Словении в составе из 24 игроков готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России. Встреча пройдет в понедельник, 11 октября. Начало игры — в 21.45 (мск).
Состав сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 с Россией выглядит следующим образом:
Вратари
· Ян Облак («Атлетико»)
· Вид Белец («Салернитана»)
· Игор Векич («Пасуш де Феррейра»)
Защитники
· Миха Мевля («Аланьяспор»)
· Петар Стоянович («Эмполи»)
· Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»)
· Миха Блажич («Ференцварош»)
· Жан Рогель («Тироль»)
· Жан Карничник («Мура»)
· Жан Колманич («Остин»)
Полузащитники
· Яка Бийол (ЦСКА)
· Ясмин Куртич (ПАОК)
· Домен Чрнигой («Венеция»)
· Лео Стуляц («Эмполи»)
· Санди Ловрич («Лугано»)
· Йон Горенц-Станкович («Штурм»)
· Адам Гнезда Черин («Риека»)
· Тими Макс Элшник («Олимпия»)
· Беньямин Вербич («Динамо» Киев)
Нападающие
· Йосип Иличич («Аталанта»)
· Андраж Шпорар («Мидлсбро»)
· Лука Захович («Погонь»)
· Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)
· Давид Тиянич («Гезтепе»)
По мнению портала Transfermarkt, общая стоимость состава сборной Словении составляет 123,8 миллиона евро.
Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Словения — Россия.
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