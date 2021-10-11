Состав сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 против России

Сборная Словении в составе из 24 игроков готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России. Встреча пройдет в понедельник, 11 октября. Начало игры — в 21.45 (мск).

Состав сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 с Россией выглядит следующим образом:

Вратари

· Ян Облак («Атлетико»)

· Вид Белец («Салернитана»)

· Игор Векич («Пасуш де Феррейра»)

Защитники

· Миха Мевля («Аланьяспор»)

· Петар Стоянович («Эмполи»)

· Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»)

· Миха Блажич («Ференцварош»)

· Жан Рогель («Тироль»)

· Жан Карничник («Мура»)

· Жан Колманич («Остин»)

Полузащитники

· Яка Бийол (ЦСКА)

· Ясмин Куртич (ПАОК)

· Домен Чрнигой («Венеция»)

· Лео Стуляц («Эмполи»)

· Санди Ловрич («Лугано»)

· Йон Горенц-Станкович («Штурм»)

· Адам Гнезда Черин («Риека»)

· Тими Макс Элшник («Олимпия»)

· Беньямин Вербич («Динамо» Киев)

Нападающие

· Йосип Иличич («Аталанта»)

· Андраж Шпорар («Мидлсбро»)

· Лука Захович («Погонь»)

· Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)

· Давид Тиянич («Гезтепе»)

По мнению портала Transfermarkt, общая стоимость состава сборной Словении составляет 123,8 миллиона евро.

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Словения — Россия.