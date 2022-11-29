Португальский журналист: «Роналду не касался мяча. Очень эгоистично праздновать гол, который ты не забил»

Португальский журналист Флавио Микель Силва прокомментировал ситуацию с первым голом сборной Португалии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Уругвая (2:0). Нападающий национальной команды Криштиану Роналду уверен, что автором гола в ворота уругвайцев на ЧМ-2022 должны записать именно его.

«Португальская федерация футбола намерена отправить в ФИФА доказательства, что Роналду коснулся мяча в эпизоде с первым голом? Это бред. Зачем? Роналду даже не коснулся мяча. Немного эгоистично праздновать и заявлять о голе, который ты не забил. Уважаю позицию Бруно Фернандеша, потому что его никак не волнует эта ситуация. Этот эпизод волнует только самого Криштиану», — цитирует журналиста Sport24.

Позже ФИФА подтвердила, что Роналду не касался мяча при первом мяче Уругваю.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии играет в группе H против Ганы, Уругвая и Южной Кореи. В заключительной встрече группового этапа чемпионата мира-2022 португальцы встретятся с корейцами 2 декабря, начало — 18.00 мск.