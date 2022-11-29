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Сегодня, 15:36

ФИФА подтвердила, что Роналду не касался мяча при первом мяче Уругваю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

В ФИФА подтвердили, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча при первом голе Уругваю (2:0) в матче чемпионата мира в Катаре.

«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом, — говорится в заявлении, которое ФИФА предоставила ESPN. — Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе».

В мячах, которые используются на ЧМ-2022, есть датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками. Эта технология должна помогать для определения офсайдов и «неочевидных касаний».

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Сборная Португалии открыла счет в матче с Уругваем на 54-й минуте. Бруну Фернандеш выполнил передачу в штрафную, на которую Роналду отреагировал движением головы в сторону ворот. Первоначально гол записали на Криштиану, но почти сразу же его переписали на Фернандеша.

Ранее сообщалось, что Португалия направит ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду. Сам нападающий также утверждает, что коснулся мяча.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Португальская команда гарантировала себе попадание в 1/8 финала ЧМ-2022.

Источник: https://www.espn.com/soccer/portugal-por/story/4818955/fifa-tech-confirms-ronaldo-didnt-score-portugal-opener
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФИФА
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