Нидерланды — Катар: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022 29 ноября

Во вторник, 29 ноября сборная Нидерландов сыграет против Катара в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Сборные Нидерландов и Катара выступают в группе A с Эквадором и Сенегалом. Нидерландцы и эквадорцы делят первое место с 4 очками, сенегальцы идут на третьей строчке с 3 очками. Катар проиграл оба матча на турнире, не набрал ни одного очка и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф. Матч 3-го тура Эквадор — Сенегал будет проходить параллельно с игрой Нидерланды — Катар.

Следить за матчем Нидерланды — Катар вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Футбол 1».