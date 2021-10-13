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Популярный паблик разместил видео пения сборной России с Карпиным песни «Валера»

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Карпин и игроки сборной России после победы над Словенией спели «Валера, Валера». Фото Instagram
Карпин и игроки сборной России после победы над Словенией спели «Валера, Валера». Фото Instagram

Популярный футбольный паблик 433 опубликовал видео из раздевалки сборной России после победы над Словенией (2:1).

В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин вместе с игроками поет песню Афродиты «Валера, Валера».

«Еще одна победа, еще одна вечеринка у сборной России», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России при Карпине не проиграла ни одного матча. Команда вышла на первую строчку в отборочной группе Н.

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры