Популярный паблик разместил видео пения сборной России с Карпиным песни «Валера»
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Популярный футбольный паблик 433 опубликовал видео из раздевалки сборной России после победы над Словенией (2:1).
В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин вместе с игроками поет песню Афродиты «Валера, Валера».
«Еще одна победа, еще одна вечеринка у сборной России», — говорится в сообщении.
Напомним, сборная России при Карпине не проиграла ни одного матча. Команда вышла на первую строчку в отборочной группе Н.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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