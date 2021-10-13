Популярный паблик разместил видео пения сборной России с Карпиным песни «Валера»

Популярный футбольный паблик 433 опубликовал видео из раздевалки сборной России после победы над Словенией (2:1).

В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин вместе с игроками поет песню Афродиты «Валера, Валера».

«Еще одна победа, еще одна вечеринка у сборной России», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России при Карпине не проиграла ни одного матча. Команда вышла на первую строчку в отборочной группе Н.