Александр Петраков: «Мне говорили, что надо менять Шапаренко раньше, но у нас не было креативного хава»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

«В раздевалке все ребята расстроены, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Результат — негативный. Сыграли вничью. Но мы знали, что все равно в Боснии и Герцеговине будет лобовой матч. Еще финны с ними сыграют. Я ребятам поблагодарил за игру. Сказал: «Давайте будем готовиться к матчу с Боснией».

На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать. Не забиваешь ты — забьют тебе. Я уже поговорил, как нам этот мяч забили. Соболь говорит, что его перекинули. Глубоко сели. Матвиенко и Соболь играли с зазорами.

Мне говорили еще раньше (помощники — Прим. «СЭ») что нужно менять Шапаренко. Говорю: «На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную. Что Сидорчук, что Степаненко — два одинаковых, опорники». Они еще просили на 62-й минуте, я ответил, что еще рано.

Почему вышел Сикан, а не Довбик? Это мое решение. Сразу вам говорю. Я его поставил в Финляндии, он тоже выходил на поле. Я поставил Сикана. Это чисто решение. Понадеялся, думал, что Сикан сделает. Чисто интуитивно».

Напомним, что Петраков решил не вызывать в сборную полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, а Александр Зинченко пропускал игру из-за травмы. Единственный мяч у украинцев забил Андрей Ярмоленко.