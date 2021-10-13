Александр Петраков: «Мне говорили, что надо менять Шапаренко раньше, но у нас не было креативного хава»
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
«В раздевалке все ребята расстроены, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Результат — негативный. Сыграли вничью. Но мы знали, что все равно в Боснии и Герцеговине будет лобовой матч. Еще финны с ними сыграют. Я ребятам поблагодарил за игру. Сказал: «Давайте будем готовиться к матчу с Боснией».
На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать. Не забиваешь ты — забьют тебе. Я уже поговорил, как нам этот мяч забили. Соболь говорит, что его перекинули. Глубоко сели. Матвиенко и Соболь играли с зазорами.
Мне говорили еще раньше (помощники — Прим. «СЭ») что нужно менять Шапаренко. Говорю: «На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную. Что Сидорчук, что Степаненко — два одинаковых, опорники». Они еще просили на 62-й минуте, я ответил, что еще рано.
Почему вышел Сикан, а не Довбик? Это мое решение. Сразу вам говорю. Я его поставил в Финляндии, он тоже выходил на поле. Я поставил Сикана. Это чисто решение. Понадеялся, думал, что Сикан сделает. Чисто интуитивно».
Напомним, что Петраков решил не вызывать в сборную полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, а Александр Зинченко пропускал игру из-за травмы. Единственный мяч у украинцев забил Андрей Ярмоленко.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1102105727-aleksandr-petrakov-yaremchuk-yarmolenko-podseli-videl-chto-shaparenko-.html
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