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Помощник президента РФ Левитин о матчах сборной России: «Пока мы доверяем»

12:54
Радость футболистов сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Радость футболистов сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Помощник президента РФ Игорь Левитин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отбора чемпионата мира-2022 и подвел итоги сентябрьских игр национальной команды.

— Победили... Тяжело, но я думаю, что пока мы доверяем. Пусть ребята сыгрываются. Задачу на три матча выполнили, — сказал Левитин «СЭ».

Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр — 2:0.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).

Россия — Мальта

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры