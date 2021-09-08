Помощник президента РФ Левитин о матчах сборной России: «Пока мы доверяем»

Помощник президента РФ Игорь Левитин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отбора чемпионата мира-2022 и подвел итоги сентябрьских игр национальной команды.

— Победили... Тяжело, но я думаю, что пока мы доверяем. Пусть ребята сыгрываются. Задачу на три матча выполнили, — сказал Левитин «СЭ».

Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр — 2:0.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).