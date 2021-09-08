Помощник президента РФ Левитин о матчах сборной России: «Пока мы доверяем»
12:54
Помощник президента РФ Игорь Левитин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отбора чемпионата мира-2022 и подвел итоги сентябрьских игр национальной команды.
— Победили... Тяжело, но я думаю, что пока мы доверяем. Пусть ребята сыгрываются. Задачу на три матча выполнили, — сказал Левитин «СЭ».
Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр — 2:0.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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