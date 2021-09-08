Член совета директоров «Спартака» Клейменов пожелал терпения Карпину в сборной России

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

— Валерию Георгиевичу — сил и терпения, — сказал Клейменов «СЭ». — Невероятных сил. Скучновато? Что значит скучновато? Это же Мальта была... Вы же видели. Я Карпину искренне симпатизирую — спартаковский человек, но...

Сборная России под руководством Карпина провела три матча, в которых одержала две победы. Россияне обыграли Кипр (2:0) и Мальту (2:0), а также сыграли вничью с Хорватией (0:0). Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 встречах, уступая Хорватии по разнице мячей.

Карпин выступал за «Спартак» во время карьеры футболиста с 1990 по 1994 год. Также он занимал должность генерального директора красно-белых и работал главным тренером команды.