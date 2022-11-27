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Сегодня, 14:50

Де Рон — об отстранении российских игроков от ЧМ-2022: «Ужасная ситуация, им просто не оставили выбора»

Виталий Косик
Корреспондент
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Мартен де Рон.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался об отсутствии России на чемпионате мира-2022 в Катаре. Также игрок поддержал своего одноклубника Алексея Миранчука.

«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — цитирует де Рона «Чемпионат».

Мартен де Рон и Алексей Миранчук выступали вместе за «Аталанту». В августе 2022 года 27-летний россиянин перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона 2022/23.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не принимает участия в турнире. В марте ФИФА отстранила российскую команду от стыковых матчей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4907205-igrok-niderlandov-de-ron-otsutstvie-sbornoj-rossii-i-miranchuka-na-chm-uzhasnaya-situaciya.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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28%

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Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Алексей Миранчук
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
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