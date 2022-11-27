Де Рон — об отстранении российских игроков от ЧМ-2022: «Ужасная ситуация, им просто не оставили выбора»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался об отсутствии России на чемпионате мира-2022 в Катаре. Также игрок поддержал своего одноклубника Алексея Миранчука.

«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — цитирует де Рона «Чемпионат».

Мартен де Рон и Алексей Миранчук выступали вместе за «Аталанту». В августе 2022 года 27-летний россиянин перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона 2022/23.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не принимает участия в турнире. В марте ФИФА отстранила российскую команду от стыковых матчей.