Полузащитник сборной Испании Солер посвятил гол в матче с Коста-Рикой Хосе Гайе

Полузащитник сборной Испании Карлос Солер рассказал, кому посвятил гол в ворота Коста-Рики в матче 1-го тура чемпионата мира-2022.

«Сначала я посвятил его своей девушке Марте, а затем Хосе (Гайе). Потому что я знаю, какие у него были мечты. Я спросил, как у него дела, и он сказал мне, что чувствует себя на высоте с нами, и мы, очевидно, очень по нему скучаем», — приводит Marca слова Солера.

Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя пропускает мировое первенство из-за травмы. У него было диагностировано растяжение связок ахиллова сухожилия.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).

27 ноября сборная Испании сыграет с Германией. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.