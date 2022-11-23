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23 ноября, 23:21

Полузащитник сборной Испании Солер посвятил гол в матче с Коста-Рикой Хосе Гайе

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Испании Карлос Солер рассказал, кому посвятил гол в ворота Коста-Рики в матче 1-го тура чемпионата мира-2022.

«Сначала я посвятил его своей девушке Марте, а затем Хосе (Гайе). Потому что я знаю, какие у него были мечты. Я спросил, как у него дела, и он сказал мне, что чувствует себя на высоте с нами, и мы, очевидно, очень по нему скучаем», — приводит Marca слова Солера.

Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя пропускает мировое первенство из-за травмы. У него было диагностировано растяжение связок ахиллова сухожилия.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).

27 ноября сборная Испании сыграет с Германией. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/seleccion/2022/11/23/637e704b268e3ede1a8b4630.html

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Основные источники исследования

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Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

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2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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