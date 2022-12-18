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18 декабря, 21:50

Полузащитник сборной Аргентины: «Это радость, которую я не могу вам объяснить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль дал эмоциональное интервью после победы на чемпионате мира в Катаре.

«Я люблю всех аргентинцев, я горжусь тем, что родился в этой стране.

Мы вернулись на вершину миру. Надеюсь, вы так же счастливы, как и мы.

Мы сделали это, мы много страдали... но как же это приятно! Это радость, которую я не могу вам объяснить», — сказал Де Пауль Clarin.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и в третий раз завоевала трофей.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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