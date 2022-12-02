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Пиняев: «Роналду — машина, но для меня Мессии — номер один»

Пиняев заявил, что больше ориентируется в футболе на Месси, чем на Роналду
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» заявил, что больше ориентируется в футболе на Месси, чем на Роналду.

— Ты говорил, что в Катаре болеешь за Месси. Почему не за Роналду?

— К Лео у меня больше симпатии. Но сравнивать их — это все равно что сравнивать зеленый и красный. Они разные. Думаю, что в моем случае стоит ориентироваться на футбол Месси. Все-таки он по антропометрии примерно моего телосложения.

Криштиану, конечно, игрок-машина. В таком возрасте сложно себя сохранить. Но для меня Месси все равно номер один.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сергей Пиняев
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  • hant64

    Правильно, Сергей, мыслишь. Роналду, спору нет, незаурядный футболист. Но не уровня Месси - все, кто считает иначе, просто ничего не понимают в ногомяче.

    02.12.2022

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