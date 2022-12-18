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18 декабря, 23:38

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы болельщиков в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
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Беспорядки в Париже после финала ЧМ-2022.
Фото AFP
Беспорядки в Париже после финала ЧМ-2022.
Фото AFP
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После завершения финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в Париже начали уличные беспорядки.

На Елисейских полях также начались столкновения между сотрудниками полиции и болельщиками, правоохранители начали задерживать агрессивно настроенных фанатов.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков на Елисейских полях после того, как они начали запускать файеры и петарды в стражей правопорядка.

Безопасность после матча в Париже обеспечивают до 14 тысяч полицейских и жандармов.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.

Франция побеждала на чемпионате мира в 1998 и 2018 годах.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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