Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы болельщиков в Париже

После завершения финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в Париже начали уличные беспорядки.

На Елисейских полях также начались столкновения между сотрудниками полиции и болельщиками, правоохранители начали задерживать агрессивно настроенных фанатов.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков на Елисейских полях после того, как они начали запускать файеры и петарды в стражей правопорядка.

Безопасность после матча в Париже обеспечивают до 14 тысяч полицейских и жандармов.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу.

Франция побеждала на чемпионате мира в 1998 и 2018 годах.