Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

18 декабря, 23:33

Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории после победы сборной Аргентины над Францией (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022.

«Думаю, все вопросы сняты навсегда. Величайший футболист в истории — это Роналду», — написал у себя в Twitter Морган.

При этом он поздравил Аргентину с чемпионством.

«Вот это матч. Невероятная драма. Поздравляю Лионеля Месси и его команду. Соболезную французам, которые отдали все силы, особенно гениальный Мбаппе», — заявил журналист.

Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022, он забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах на турнире.

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вылетела в четвертьфинале чемпионата мира, команда уступила Марокко (0:1). Перед турниром Пирс Морган взял у 37-летнего португальца скандальное интервью, через несколько дней после выхода которого «Манчестер Юнайтед» объявил о разрыве контракта с игроком.

31
12
Читайте также
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тысячи фанатов сборной Аргентины вышли на улицы отметить победу на ЧМ-2022

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы болельщиков в Париже
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости