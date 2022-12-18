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18 декабря, 23:40

Федерер поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022

Алина Савинова
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поздравил сборную Аргентины и нападающего команды Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Это просто сказка! Снова и снова ты, Лионель Месси, заставляешь переосмысливать величие. Для меня большая честь наблюдать за вами. Поздравляю Лео и Аргентину. Особенный и исторический финал», — написал теннисист в своих социальных сетях.

В финале чемпионата мира-2022 аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признан лучшим футболистом турнира.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Роджер Федерер
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